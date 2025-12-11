Inchiesta urbanistica sequestrata la torre Unico Brera | 27 indagati per abusi edilizi

Una vasta inchiesta urbanistica a Milano ha portato al sequestro della torre Unico Brera e all’iscrizione nel registro degli indagati di 27 persone, accusate di abusi edilizi. La vicenda evidenzia un importante filone di indagini sulla gestione urbanistica della città, sollevando questioni sulla legalità e le procedure amministrative coinvolte.

La maxi inchiesta sulla gestione dell’urbanistica a Milano sembra vedere un altro filone concretizzarsi. Un nuovo sequestro in esecuzione di un provvedimento del gip, messo a segno dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf che ha apposto i sigilli a un palazzo in zona Brera, in pieno centro storico. Nel mirino, il complesso residenziale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Inchiesta urbanistica, sequestrata la torre Unico Brera: 27 indagati per abusi edilizi

3mesi dopo schiaffo su inchiesta urbanistica a Milano altra tramvata per Procura meneghina da Consob, spesso lenta o tardiva ma MOLTO più accurata e tecnica dei facilmente suggestionabili investigatori giudiziari Intanto come per urbanistica enormi danni Vai su X

Il processo Eni, l’urbanistica a Milano, l’inchiesta su Tod’s, il sospetto timing dell’indagine su Mps-Mediobanca e la labile differenza tra operatori di giustizia e giustizieri - Davanti a certe iniziative giudiziarie è difficile non pensare male "La preghiera del mattin - facebook.com Vai su Facebook

Inchiesta urbanistica a Milano, sequestrato il palazzo “Unico-Brera”: 27 indagati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Inchiesta urbanistica a Milano, sequestrato il palazzo “Unico- Riporta tg24.sky.it

Inchiesta urbanistica a Milano, sequestrata la torre Unico-Brera: 27 indagati per abusi edilizi - Quasi trenta persone risultano oggi coinvolte nella nuova tranche dell’inchiesta che sta scuotendo il settore del mattone e delle autorizzazioni urbanistiche ... thesocialpost.it scrive