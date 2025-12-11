Inchiesta urbanistica sequestrata la torre Unico Brera | 27 indagati per abusi edilizi

Una vasta inchiesta urbanistica a Milano ha portato al sequestro della torre Unico Brera e all’iscrizione nel registro degli indagati di 27 persone, accusate di abusi edilizi. La vicenda evidenzia un importante filone di indagini sulla gestione urbanistica della città, sollevando questioni sulla legalità e le procedure amministrative coinvolte.

La maxi inchiesta sulla gestione dell’urbanistica a Milano sembra vedere un altro filone concretizzarsi. Un nuovo sequestro in esecuzione di un provvedimento del gip, messo a segno dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf che ha apposto i sigilli a un palazzo in zona Brera, in pieno centro storico. Nel mirino, il complesso residenziale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

