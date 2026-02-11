Annuario-Tv 2025 uno spettro si aggira nell’immaginario

Ieri alla Camera dei deputati è stato presentato l’Annuario 2025 della televisione italiana, intitolato «Le sfide dello streamcasting». La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore e alcuni esperti, che hanno discusso i cambiamenti in atto nel modo di guardare le serie e i programmi. Un’occasione per riflettere sulle nuove tecnologie che stanno rivoluzionando il panorama televisivo e sul futuro dello streaming in Italia.

Si è tenuta ieri alla Camera dei deputati la presentazione dell'Annuario 2025 della televisione italiana «Le sfide dello streamcasting», realizzato dal Ce.R.T.A (Centro di ricerca su tv e audiovisivi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano): in collaborazione con Auditel, Adjinn (pubblicità digitale), Apa (Associazione produttori audiovisivi), Confindustria Radio Televisioni, Comscore, eMedia, Ipsos, Nielsen, Sensemakers, Upa (Utenti pubblicitari associati), nonché con il patrocinio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).

