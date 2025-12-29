L' uomo non tanto nuovo che s' aggira in Europa

Lei crede che un nuovo regime sociale possa prefiggersi non solo un’opera di liberazione economica, ma anche la creazione di un tipo superiore di umanità, di un uomo nuovo? Due ipotesi: o le diverse parti del mondo che siamo ancora abituati a considerare come separate sono già parti di un insieme; o sono ancora autonome. Nel secondo caso, possiamo affermare che c’è già un uomo nuovo in Russia e un altro uomo nuovo, in Italia, e un altro in Germania. Nel primo caso - quello da me scelto possiamo dire che c’è già un uomo nuovo che sta prendendo forma su tutto il pianeta. Allora potremo individuare i lineamenti di questo uomo nuovo anche in quei Paesi della periferia europea che sembrano in ritardo rispetto al grande movimento che sta attraversando l’Europa centrale e la Russia e che ora sta raggiungendo gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

