Unicusano Avellino Basket nuovo innesto sotto canestro

Pullazi, che ha già giocato in diverse squadre italiane, ha esordito questa mattina nel primo allenamento ufficiale con i nuovi compagni.

Rei Pullazi è un nuovo giocatore dell’Unicusano Avellino Basket ed andrà a rafforzare l'organico di coach Di Carlo. Il club biancoverde è lieto di annunciare l’accordo con il giocatore nato a Roma e di origine albanese. Ala forte di 203 centimetri per 100 chilogrammi, Pullazi, classe ’93, è un giocatore esperto e veterano del campionato di Serie A2 vinto per ben due volte e con due casacche differenti. Due anni fa ha conquistato la promozione con Trapani, mentre nella stagione 20242025 è stato tra i protagonisti della cavalcata di Udine. In carriere Pullazi ha indossato le maglie della Virtus Roma, Eurobasket Roma, Recanati.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Argomenti discussi: Dole Basket Rimini-Unicusano Avellino Basket 96-101 (27-24, 18-34, 22-16, 29-27); Sport e scuola: l'Unicusano Avellino Basket protagonista tra educazione e innovazione; Dole Rimini-Unicusano Avellino, pre partita con coach Sergio Luise; Basket, la Dole ospita Avellino per confermarsi tra le big. Prima da ex al Flaminio per Alessandro Grande.

