Unicusano Avellino Basket nuovo corso e primi segnali incoraggianti
Tempo di lettura: 2 minuti Due partite sono bastate per capire che qualcosa è cambiato davvero. L’arrivo di Gennaro Di Carlo sulla panchina dell ’Unicusano Avellino Basket ha portato risultati immediati, ma soprattutto un’aria nuova: più ordine, più entusiasmo, più fiducia. Il doppio successo contro Rimini (87-78) e Pistoia (78-65) ha restituito alla piazza la sensazione che la stagione possa imboccare una direzione diversa. Ritmo, idee e un attacco ritrovato. Il primo segnale è arrivato già contro Rimini, dove l’Unicusano ha mostrato un’impronta tecnica chiara: 22 triple realizzate su 41 tentativi, una scelta che racconta la volontà di correre, allargare il campo e aumentare il numero dei possessi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
