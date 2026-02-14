Unicef ha annunciato che la violenza nel Sud Sudan ha portato a una crisi alimentare tra i bambini. In tre stati del paese, circa 825.000 bambini sono ora esposti al pericolo di malnutrizione grave, molti dei quali vivono in zone dove i combattimenti ostacolano l’arrivo degli aiuti.

Si stima che 825.000 bambini negli Stati di Jonglei, Unity e Equatoria Orientale siano ora a rischio di malnutrizione acuta. . Dalla fine di Dicembre 2025, una devastante escalation di violenza ha travolto le regioni settentrionali e centrali del Sud Sudan. Solo nello Stato di Jonglei, almeno 280.000 persone sono state sfollate. La maggior parte sono donne e bambini. Per alcuni, questa è la seconda o terza volta che sono costretti a fuggire. Sono fuggiti senza nulla. Dormono nei campi profughi rimasti dalla guerra civile, campi in cui non ci sono quasi servizi. Altri sono all’aperto, in luoghi remoti, senza nulla. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF/Sud Sudan: escalation di violenza nel paese

Sudan: Unicef, escalation di violenza ad Al Fasher nel Darfur, nessun bambino è al sicuroL’Unicef è profondamente preoccupato per le immagini e le notizie che arrivano da Al Fasher, nella regione del Darfur in Sudan. L’escalation di violenza ha lasciato migliaia di bambini, già sotto ... agensir.it

Unicef, catastrofe umanitaria in SudanA più di un anno dall'inizio della brutale guerra in Sudan, il dolore e la sofferenza dei bambini del paese continuano ad aumentare. Le segnalazioni di gravi violazioni dei diritti dei bambini ... repubblica.it

In Sud Sudan da oltre dieci anni affrontiamo insieme alle comunità conflitti, violenze e un sistema sanitario fragile. Inoltre, negli ultimi tre anni, la guerra nel vicino Sudan ha aggravato la situazione: centinaia di migliaia di persone hanno attraversato il confine i facebook

Il Mondo alla Radio 16.05 Lo stallo politico nel Sud Sudan sta provocando un forte aumento della violenza, mettendo la nazione più giovane del mondo su un “precipizio pericoloso”. Difficilissima la situazione umanitaria. Ospite: Debanne @MSF_ITALIA x.com