UNICEF Sud Sudan | escalation di violenza nel paese 

Da puntomagazine.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Unicef ha annunciato che la violenza nel Sud Sudan ha portato a una crisi alimentare tra i bambini. In tre stati del paese, circa 825.000 bambini sono ora esposti al pericolo di malnutrizione grave, molti dei quali vivono in zone dove i combattimenti ostacolano l’arrivo degli aiuti.

Si stima che 825.000 bambini negli Stati di Jonglei, Unity e Equatoria Orientale siano ora a rischio di malnutrizione acuta.  . Dalla fine di Dicembre 2025, una devastante escalation di violenza ha travolto le regioni settentrionali e centrali del Sud Sudan. Solo  nello Stato di Jonglei, almeno 280.000 persone sono state sfollate. La maggior parte sono donne e bambini.  Per alcuni, questa è la seconda o terza volta che sono costretti a fuggire. Sono fuggiti senza nulla. Dormono nei campi profughi rimasti dalla guerra civile, campi in cui non ci sono quasi servizi. Altri sono all’aperto, in luoghi remoti, senza nulla. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

