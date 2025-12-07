UNICEF Sud Sudan | la Direttrice generale chiede un intervento urgente e importanti investimenti a favore dei bambini
Più di 2,1 milioni di bambini sotto i cinque anni sono a rischio di malnutrizione;. 7 dicembre 2025 – La Direttrice generale dell’UNICEF Catherine Russell ha concluso una missione in Sud Sudan, esortando il Governo e la comunità internazionale a intensificare gli sforzi per proteggere la vita dei bambini in un contesto di conflitti crescenti, shock climatici e sfollamenti di massa nel Paese più giovane del mondo. La missione della Russell ha messo in luce le crescenti necessità dei bambini del Sud Sudan. Più di 2,1 milioni di bambini sotto i cinque anni sono a rischio di malnutrizione e 9,3 milioni, ovvero tre quarti della popolazione, necessitano di aiuti umanitari salvavita. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
