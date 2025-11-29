Ma chi sono i nuovi componenti del CdA di Giorgio Armani?
In queste settimane si stanno concludendo le operazioni testamentarie di Re Giorgio, scomparso il 4 settembre scorso. Ed ora è stato reso noto chi saranno gli otto componenti del CdA di Giorgio Armani spa: di otto, tre sono componenti della famiglia. Inoltre, con le nuove cariche e l’ingresso dei nuovi consiglieri, arriva anche la convalida di Pantaleo Dell’Orco come presidente e di Giuseppe Marsocci come AD e DG. Ecco chi sono gli otto componenti del CdA di Giorgio Armani. Si sono infatti concluse le procedure testamentarie. In una nota la stessa azienda le ha definite “svolte nei termini previsti con grande fluidità e serenità”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
