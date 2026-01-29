Stupratore seriale una delle donne aggredite | Soffro psicologicamente denunciare sempre

Una delle donne vittime di uno stupro seriale ha parlato per la prima volta. La donna, ancora scossa, racconta di aver subito un’aggressione e di come la denuncia le abbia causato un forte impatto psicologico. “Soffro psicologicamente, denunciare sempre”, dice con voce tremante. La polizia sta cercando di fare luce sui casi e di fermare l’uomo che ha commesso queste violenze.

Modena, 29 gennaio 2026 – “Non so perché l’ho fatto, avevo avuto quell’impulso. Dopo, però, stavo malissimo”. Così aveva detto durante il primo interrogatorio a cui era stato sottoposto lo studente 20enne accusato di una brutale violenza sessuale e di altre due tentate ai danni di altrettante donne. L’interrogatorio di garanzia. Ieri, nell’ambito del nuovo interrogatorio di garanzia dinanzi al giudice, a fronte della custodia cautelare in carcere eseguita dagli agenti della squadra mobile lunedì, colui il quale dagli inquirenti è ritenuto un vero e proprio violentatore seriale non ha detto nulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Ravenna, alla stazione ferroviaria, si registrano episodi di molestia sessuale che coinvolgono due donne aggredite recentemente, in particolare nelle prime ore del mattino.

