Una vita insieme 147 coppie festeggiano al Palamostre oltre un secolo di matrimonio

Il Comune di Udine ha organizzato una cerimonia speciale al Palamostre, dove 147 coppie hanno celebrato oltre un secolo di matrimonio. Durante l’evento, le coppie hanno condiviso momenti di gioia davanti a un pubblico numeroso e emozionato, ricevendo applausi calorosi. La festa ha coinvolto persone che hanno raggiunto i 50, 60 e 70 anni di vita insieme, dimostrando la forza delle relazioni durature.

Teatro gremito e applausi carichi di emozione per “Una vita insieme”, la festa promossa dal Comune di Udine dedicata alle coppie che hanno raggiunto i 50, 60 e 70 anni di matrimonio. Sono state 147 le coppie protagoniste della mattinata, tra ricordi condivisi, sorrisi e più di qualche lacrima di commozione. Ad accoglierle all’ingresso del Palamostre il vicesindaco Alessandro Venanzi, che ha donato una rosa rossa alle signore e consegnato a ciascuna coppia un ingresso omaggio ai Musei civici e una stampa storica della città. “Abbiamo voluto restituire alla città una festa che parla di legami autentici e di comunità – ha detto Venanzi dal palco – Le storie raccontate oggi dimostrano che l’amore, quando è fondato sul rispetto e sulla responsabilità, sa resistere al tempo e alle difficoltà.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Il Comune di Udine celebra San Valentino il 14 febbraio con una giornata dedicata alle coppie più longeve, mantenendo vivo il rito della fiera popolare nel borgo Pracchiuso, che quest’anno si svolgerà per il quarto anno consecutivo grazie all’organizzazione dell’associazione locale.

Questa mattina a Castiglion Fiorentino si è tenuta una cerimonia speciale per le coppie che hanno raggiunto i 50, 60 e 70 anni di matrimonio.

