Il Comune di Udine celebra San Valentino il 14 febbraio con una giornata dedicata alle coppie più longeve, mantenendo vivo il rito della fiera popolare nel borgo Pracchiuso, che quest’anno si svolgerà per il quarto anno consecutivo grazie all’organizzazione dell’associazione locale.

Anche nel 2026 il Comune di Udine rinnova quella che ormai è una tradizione cittadina, dedicando una giornata speciale alle coppie più longeve e confermando l’antica fiera popolare nel borgo Pracchiuso, organizzata dall’omonima associazione. “Una vita insieme” al Teatro Palamostre Il Teatro Palamostre ospiterà la terza edizione di “Una vita insieme”, la cerimonia dedicata alle coppie d’oro, di diamante e di titanio della città. Saranno circa 150 le coppie protagoniste, che festeggeranno i loro 50, 60 e 70 anni insieme a familiari e amici in un clima di grande emozione. L’evento sarà trasmesso in diretta su Telefriuli e prenderà il via alle 10. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - San Valentino: Una vita insieme al Palamostre il 14 febbraio

Approfondimenti su san valentino

Sabato 14 febbraio 2026, molti aspettano con ansia le previsioni di Artemide per la serata di San Valentino.

Sabato 14 febbraio, nel giorno di San Valentino 2026, le previsioni di Artemide indicano che alcuni segni riceveranno una sorpresa speciale, mentre altri dovranno aspettare ancora un po’ per le emozioni romantiche.

Ultime notizie su san valentino

Argomenti discussi: SAN VALENTINO, AL PALAMOSTRE LA FESTA PER LE COPPIE PIÙ LONGEVE; Festa di San Valentino 2026 San Valentino, una proposta di santità per i giovani. Il 15 febbraio in cattedrale solenne pontificale; Cento cuori a Somma: San Valentino celebra l’amore per la vita; A San Valentino salvagli la vita: sconti sui caschi più venduti di Amazon.

San Valentino, ecco i 6 regali personalizzati più sceltiComprano soprattutto le donne, con una spesa media tra i 40 e i 50 euro, preferendo la personalizzazione ai regali mainstream: ecco i regali più scelti ... italiaoggi.it

San Valentino: non solo anelli e cioccolatini. Come dire ti amo con ironia (e sintesi)Per festeggiare SAN VALENTINO va bene un regalo, grande o piccolo. Ma possiamo donare una risata, per scaldare il cuore. Le frasi divertenti. style.corriere.it

Poste Italiane celebra San Valentino con una coppia di consulenti finanziari - lei di Foggia e lui di Lecce - che si sono innamorati in una sala consulenza del capoluogo dauno - facebook.com facebook