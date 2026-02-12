Successo della Sab Group Ora ad un passo dalla vetta

La Sab Group Rubicone ha iniziato il girone di ritorno con il piede giusto. Ieri ad Ancona, hanno vinto in trasferta contro la Sabini, consolidando la loro posizione in classifica. La squadra ha mostrato un buon gioco e determinazione, avvicinandosi sempre di più alla vetta del campionato di serie B.

Parte forte il girone di ritorno della Sab Group Rubicone, che nel campionato di volley maschile di serie B, ad Ancona espugna il campo della Sabini con una vittoria importante e meritata. I ragazzi di Mascetti interpretano al meglio una trasferta insidiosa, imponendosi 3-1 al termine di una gara di alto livello. Protagonista assoluto Mazzotti, capace di caricarsi la squadra sulle spalle nei frangenti decisivi. I gialloblù raggiungono così quota 36 punti nel girone D di serie B e restano secondi a -1 da Osimo, prossima avversaria. La partita. Mascetti parte con Gherardi in regia, Mazzotti opposto, Malual e Nori al centro, Bellomo e Rossatti in posto 4, Ferraro libero.

