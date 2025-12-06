Volley serie B | ore 20 al PalaSavena di San Lazzaro Hokkaido una missione quasi impossibile Arriva la capolista Sab Group Rubicone

Reduce dalla sconfitta di Ferrara, da due ko nelle ultime tre giornate e da tre sconfitte consecutive in trasferta, l’Hokkaido ritrova il PalaSavena. Se il fattore casa sarà sufficiente a ritrovare fiducia e alti ritmi e il successo lo dirà la serata, ma servirà l’impresa: alle 20 i rossoblù ospiteranno la capolista Sab Group Rubicone di San Mauro Pascoli. La formazione romagnola è in cima alla classifica e ha già sconfitto i rossoblù nelle amichevoli estive. Di più: il tecnico De Marco dovrà fare a meno dell’opposto titolare Ricci Maccarini, lungodegente dopo l’operazione di sutura al menisco del ginocchio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

