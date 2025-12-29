Nella sede dei Caregivers una dolce sfida per ricordare Barbara Capovani

Nella sede dei Caregivers di Orzignano, si è svolta l’iniziativa “Una torta per Barbara”, un momento di solidarietà e ricordo dedicato a Barbara Capovani. L’evento, organizzato dal Coordinamento Etico dei Caregivers in collaborazione con l’Associazione Voglio Amore, ha coinvolto i partecipanti in una sfida culinaria per mantenere vivo il suo ricordo. Un’occasione per condividere valori di vicinanza e rispetto, nel rispetto della memoria di Barbara.

Pisa, 29 dicembre 2025 - Nei giorni scorsi, la Casa di Orzignano del Coordinamento Etico dei Caregivers ha ospitato l'iniziativa "Una torta per Barbara", una sfida golosa "a colpi di torte" organizzata insieme all'Associazione Voglio Amore – Barbara Capovani. L'evento ha segnato l'inizio di una collaborazione importante, nata con la consapevolezza di poter crescere insieme e di portare avanti progetti inclusivi. La ricetta della sfida è stata tradotta in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), garantendo a tutti la possibilità di partecipare pienamente. Le torte preparate sono state valutate in un clima di gioco e condivisione, ma il verdetto finale è stato unanime: entrambe deliziose, cucinate con cura, passione e soprattutto con il cuore.

