Una panchina rossa in memoria della collega Alessandra Cità | l’iniziativa di Atm al deposito di Precotto

Milano, 25 novembre 2025 – Nella notte fra il 18 e il 19 aprile del 2020, in pieno lockdown, Alessandra Cità, 47 anni, tranviera dell’Atm, venne uccisa dal compagno Antonio Vena con una fucilata al volto mentre dormiva nel suo letto, a Truccazzano. “Voleva lasciarmi, l’ho ammazzata”, la logica banale e spietata del femminicida, che poi è stato condannato all’eragostolo. In sua memoria oggi, nella Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne nella giornata contro la violenza sulle donne, Atm ha installato, nel deposito di Precotto, una nuova panchina rossa, in memoria della collega tranviera e di tutte le altre donne vittime di violenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una panchina rossa in memoria della collega Alessandra Cità: l’iniziativa di Atm al deposito di Precotto

