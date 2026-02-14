Una barista vicino a piazzale Matteotti si trova in difficoltà perché un giovane entra nel suo locale e si blocca, fissando qualcosa senza muoversi. La donna racconta di aver avuto paura quando lui ha passato ore in silenzio, senza parlare, e alcuni clienti si sono allontanati preoccupati per la sua presenza.

E’ l’incubo di una barista che lavora vicino a piazzale Matteotti. Lui entra nel suo bar, sta fermo per ore con lo sguardo fisso su qualcosa, non si muove, i clienti lo guardano, alcuni impauriti. E’ successo così per tre giorni di fila: lunedì e martedì scorsi, e ieri. Lui è un gambiano di circa 30 anni, senza fissa dimora, non è ospite di nessuna struttura di accoglienza, gira per la città, e a volte entra nei bar della zona di piazzale Matteotti. La polizia lo conosce bene. E’ lo stesso che nei giorni scorsi gli agenti hanno denunciato per aver violato il Daspo, che gli vieta di sostare nella zona stazione della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una barista nel panico: "Quel giovane entra da me. Sta fermo e guarda: ho paura"

Nelle indagini sull’omicidio di Sergiu Tarna, il giovane barista di 25 anni trovato senza vita il 31 dicembre a Mira, è stato adottato un provvedimento di fermo.

A Vallo della Lucania, un giovane di Abatemarco è stato fermato dopo aver seminato il panico nel centro e nel Santuario, armato di una pistola.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Una barista nel panico: Quel giovane entra da me. Sta fermo e guarda: ho paura; Alex, spunta l’ipotesi di favoreggiamento per due amici; Zoe presa a pugni, strozzata e gettata in un corso d’acqua. Il killer: Mi aveva rifiutato; La leggenda di Will e Grace Charles C Stevenson Jr, che interpretava il barista Smitty, è morta all’età di 95 anni.

Aperitivo Sì, ma fatto come si deve È quel momento della giornata in cui si stacca davvero la spina, tra chiacchiere, sorrisi e piccoli sfizi che mettono tutti d’accordo. L’ora più bella ti aspetta da – via Bari, 51 – ALTAMURA #Ciccimarra facebook