Barista ucciso nel Veneziano c’è un fermo

Nelle indagini sull’omicidio di Sergiu Tarna, il giovane barista di 25 anni trovato senza vita il 31 dicembre a Mira, è stato adottato un provvedimento di fermo. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità veneziana, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. Restano da accertare i motivi e i responsabili di questo tragico evento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.