Barista ucciso nel Veneziano c’è un fermo
Nelle indagini sull’omicidio di Sergiu Tarna, il giovane barista di 25 anni trovato senza vita il 31 dicembre a Mira, è stato adottato un provvedimento di fermo. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità veneziana, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. Restano da accertare i motivi e i responsabili di questo tragico evento.
Svolta nelle indagini sull’ uccisione di Sergiu Tarna, il barista 25enni rinvenuto senza vita il 31 dicembre in un’area agricola della Malcontenta di Mira, nel territorio veneziano. Nella mattinata dell’8 gennaio, i carabinieri hanno eseguito un fermo: secondo quanto riportato da Gazzettino, il Corriere del Veneto e la Nuova Venezia, la persona sospettata sarebbe un agente della polizia locale di Venezia. Il ritrovamento del corpo risale alla tarda mattinata dell’ultimo giorno dell’anno, quando Tarna fu notato a terra tra l’erba secca dei campi lungo via Pallada, a breve distanza dal Naviglio del Brenta. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Barman ucciso nel Veneziano il 31 dicembre: un arresto
Leggi anche: Si rifiuta di servire alcol a tre clienti, loro la aggrediscono. Il racconto di una barista nel Veneziano: «Strappati interi ciuffi di capelli»
Sarezzo, barista ucciso davanti al suo locale: ritrovato il coltello in un cassonetto. Pirau ammette l’omicidio - Da capire, se non vi è come da lui sostenuto premeditazione, come mai avesse nelle tasche un coltello ... ilgiorno.it
Il barista ucciso a Sarezzo, l’assassino confessa: non volevo uccidere. Ma le telecamere dicono altro - Sarezzo (Brescia), 18 dicembre 2025 – Ha parlato a lungo, fino alle due di notte inoltrate, davanti alla pm Laura Matrone, ammettendo le proprie responsabilità, ma negando qualsiasi premeditazione, ... ilgiorno.it
Barista ucciso fuori dal locale, l'omicidio in un video: il killer con la sigaretta in mano - è seduto a un tavolino all'esterno del locale, con in mano sigaretta e cellulare. ilmattino.it
Lo ha deciso il Gip Federica Brugnara per Artenie Pirau, che ha accoltellato e ucciso il barista di 55 anni Andrei Zakabluk - facebook.com facebook
Brescia, barista ucciso a coltellate a Sarezzo: arrestato uomo di 32 anni milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.