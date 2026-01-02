Scoppia la rissa durante una festa per il Capodanno 24enne accoltellato finisce in ospedale | è in prognosi riservata

Durante una festa privata per il Capodanno, si è verificata una rissa che ha coinvolto alcuni partecipanti. Un giovane di 24 anni di Campobello di Licata è stato ferito con un coltello e trasportato d’urgenza all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dove si trova in prognosi riservata. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i presenti e le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Festa privata, per celebrare il primo giorno dell'anno, che diventa occasione di rissa. Ventiquattrenne di Campobello di Licata che, ferito con un coltello, finisce al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. È in prognosi riservata. Tanto ad Agrigento quanto nel resto della.

