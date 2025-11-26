Tenta il suicidio lanciandosi sui binari | afferrato dagli agenti che gli salvano la vita

Un intervento rapido degli agenti del commissariato centro e della polfer di Genova ha impedito che un trentenne portasse a termine un gesto estremo. L’episodio risale a domenica poco prima di mezzogiorno, nei pressi della stazione di Genova Principe. Il giovane era salito sul parapetto di via. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Trieste Madre uccide il figlio di 9 anni e poi tenta il suicidio. Tragedia familiare, il bambino era stato affidato al padre che ha dato l'allarme. Di Bruno Sokolowicz #GR1 - facebook.com Vai su Facebook

Tenta il suicidio lanciandosi sui binari: afferrato dagli agenti che gli salvano la vita - Quando il trentenne ha rivolto lo sguardo verso il vuoto e verso l’area ferroviaria sottostante, gli agenti hanno compreso che la situazione era ormai al limite e con un intervento rapidissimo lo ... Scrive genovatoday.it

Tenta suicidio sui binari, salvata dai carabinieri - Una donna del mondolfese di 45 anni è stata salvata dai carabinieri mentre camminava lungo i binari della stazione di Marotta di Mondolfo (in provincia di Pesaro- Riporta ansa.it