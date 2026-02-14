La Pinacoteca di Venezia ha presentato il primo gemello digitale di un’opera d’arte italiana, la Pala Gozzi, per via di una tecnologia innovativa. Questa riproduzione fedele, realizzata con precisione attraverso una scansione tridimensionale, permette ai visitatori di ammirare i dettagli più minuti senza toccare l’originale. La scelta di esporre questa copia nasce dalla volontà di proteggere l’originale, spesso esposto a rischi, e di offrire un’esperienza più coinvolgente a chi visita la mostra.

Entrando nella sala della Pinacoteca dedicata a Tiziano molti non si renderebbero conto che la Pala Gozzi lì esposta non è un dipinto, ma una riproduzione perfettamente identica all’originale. Al posto del capolavoro di Tiziano c’è il suo "gemello digitale", realizzato nel 2020 da mAIndh (Mindful Artificial Intelligence for Digital Heritage), il Laboratorio di Intelligenza artificiale per i Beni culturali dell’Università Politecnica delle Marche, diretto dal professor Paolo Clini, docente del corso di Rilievo dell’architettura e documentazione digitale per la fruizione del patrimonio storico artistico e archeologico - Ingegneria Edile – Architettura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un unicum in Italia: "Ecco il gemello digitale della nostra Pala Gozzi"

Khaby Lame ha annunciato la cessione del 49% della sua società a Rich Sparkle Holdings Limited, valorizzandola a 975 milioni di euro.

È stata inaugurata a Cadore, vicino a Cortina, la mostra “Tiziano e il paesaggio, dal Cadore alla laguna”, che segna un importante momento nel percorso verso Ancona 2028.

Un doppio viaggio: La Pala Gozzi da Ancona a Pieve di Cadore e L’Annunciazione Malchiostro da Treviso ad Ancona. Un viaggio nell’arte nel segno di Tiziano, per il 450 anni dalla sua scomparsa, nel contesto della mostra “Tiziano e il Paesaggio.Dal Cadore facebook