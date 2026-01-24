Khaby Lame vende quote della sua società per 975 milioni | nasce il suo gemello digitale

Khaby Lame ha annunciato la cessione del 49% della sua società a Rich Sparkle Holdings Limited, valorizzandola a 975 milioni di euro. Con questa operazione, il creator italiano più seguito su TikTok rafforza la sua presenza nel settore digitale, dando vita a un gemello digitale. Questa scelta segna un importante sviluppo nel percorso imprenditoriale di Lame, aprendo nuove opportunità nel mercato globale dell’intrattenimento digitale.

Accordo per la cessione del 49% della società a Rich Sparkle Holdings Limited. Khaby Lame, il creator italiano più seguito al mondo su TikTok, ha appena compiuto un passo epocale nel mondo dell’intrattenimento digitale e del business globale. Secondo documenti ufficiali depositati alla Securities and Exchange Commission statunitense, il ventitreenne di Lodi avrebbe ceduto quote della società Step Distinctive Limited, attiva nel live streaming e-commerce, per un valore complessivo di 975 milioni di dollari. L’accordo, sottoscritto il 9 gennaio 2026 da Rich Sparkle Holdings Limited, prevede la cessione del 49% della società detenuto direttamente e indirettamente da Khaby Lame tramite Dominant Action Limited. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

