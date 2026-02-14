Un tappeto di foglie e immondizia in piazza Virgilio

Una discarica improvvisata si è creata in piazza Virgilio davanti al Museo della fotografia, a causa del continuo abbandono di rifiuti e foglie morte. Quando si arriva sul posto, la prima cosa che colpisce è il mucchio di spazzatura che occupa metà della piazza, con sacchetti aperti e foglie secche sparse ovunque. La scena si ripete ormai da settimane, creando un’immagine poco curata e trascurata.

Arrivando in piazza Virgilio al Museo della fotografia, la prima cosa da fare è fotografare. la schifezza che c'è in strada, proprio davanti all'ingresso. Anche per posteggiare le auto bisogna salire su un tappeto di 20 centimetri tra foglie e immondizia.