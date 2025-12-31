Aiuole di piazza Generale Cascino lasciate nel degrado e tra sacchetti di immondizia

L’aiuola di Piazza Generale Cascino versa in condizioni di abbandono, con piante spontanee che emergono tra i marciapiedi e sacchetti di immondizia lasciati sul posto. La situazione riflette un problema di manutenzione e tutela del decoro urbano, che richiede interventi mirati per ripristinare l’ordine e la cura di questa area pubblica.

L'aiuola di Piazza generale Cascino si presenta così già da diverso tempo, piena di piante spontanee che crescono da sotto i marciapiedi e sacchetti di spazzatura lasciati lì a fare quasi da cornice al degrado già esistente. Quando vedremo la città più pulita? E soprattutto quando i palermitani.

