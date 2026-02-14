Un San Valentino solidale | l’amore che dona alla Misericordia di Avellino

Il 14 febbraio, la Misericordia di Avellino ha organizzato l’Agape Fraterna, un gesto di solidarietà durante San Valentino, per aiutare le persone in difficoltà. La cena, che si ripete da 45 anni, ha visto coinvolti volontari e cittadini impegnati a distribuire pasti caldi ai più bisognosi. La manifestazione si svolge ogni anno nel centro di Avellino, attirando molti volontari che vogliono dimostrare il loro sostegno.

Un pranzo ricco e solidale condiviso con un cuore grande da tutti i volontari impegnati in prima linea, che con cuore generoso hanno scelto di rinnovare la tradizione. Un messaggio unanime: l'amore che si trasforma in aiuto concreto. "Con un piccolo gesto si può fare la differenza, noi ci mettiamo il cuore" - afferma Massimo Dente, accompagnato come sempre dalla moglie Mariangela in prima linea per il volontariato. Presenti le autorità militari, civili e religiose. Toccante il discorso del già presidente Carmine Galietta: "Il volontariato è parte delle nostre vite, la Misericordia della nostra comunità.