Confraternita di San Girolamo della Misericordia dona 50 pacchi ai bisognosi

La Confraternita di San Girolamo della Misericordia si distingue anche quest’anno per il suo impegno sociale, donando 50 pacchi alimentari ai bisognosi. Un gesto di solidarietà che rafforza il senso di comunità e vicinanza alle persone in difficoltà, dimostrando l’importanza del supporto reciproco.

Anche quest’anno la Confraternita di San Girolamo della Misericordia in prima linea per la solidarietà. Mantenendo ormai una tradizione consolidata consegnerà nelle prossime ore, entro sabato 20 dicembre, cinquanta pacchi con generi alimentari, attraverso il clero di Licata e le parrocchie, ad. Agrigentonotizie.it

