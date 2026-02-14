Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, si trasmette il messaggio che coltivare l’amore si può fare anche attraverso la natura. Per questa occasione, vari negozi offrono bouquet di fiori freschi, piante verdi e tessuti profumati, invitando a considerare le piccole attenzioni quotidiane come un modo per mantenere vivo il sentimento. Un esempio concreto è l’uso di piante aromatiche come rosmarino e basilico, che oltre a decorare, stimolano i sensi e rafforzano il legame tra le persone.

Articolo. Fiori, foglie, tessuti, profumi e piante diventano strumenti per trasformare una ricorrenza in un atteggiamento duraturo San Valentino è molto più del rosso profondo delle rose fuori stagione. Molto più delle carte argentate dei cioccolatini, che ci rassicurano con la loro ritualità, o forse ci annoiano proprio perché prevedibili. San Valentino non è un colore imposto, né un fiore costretto a sbocciare quando la natura non lo chiede. Non è l’amore urlato, esibito, confezionato. È, piuttosto, un momento in cui l’amore quotidiano, quello che spesso diamo per scontato, diventa finalmente festa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Coltivare amore, un San Valentino ispirato alla natura

A Barcellona, il Museo della Sagrada Família ha accolto 8.

A Roma, in vista di San Valentino, aumentano le truffe online legate alle relazioni sentimentali false.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

MIA MOGLIE passa dal BSMT!

Argomenti discussi: L’amore che mette radici; E' l'angolo più romantico di Torino: in coda per fare il selfie; Perché quest'anno regalerò tulipani invece di rose per San Valentino (e tu dovresti fare lo stesso); Promessa d'amore a San Valentino: la basilica diventa un giardino per 50 coppie.

Coltivare amore, un San Valentino ispirato alla naturaLa natura entra anche nel benessere quotidiano. Le tisane, con le loro miscele botaniche, diventano rituali di ascolto e lentezza. Le candele naturali, con profumazioni di erbe, resine e fiori, ... ecodibergamo.it

Perché quest’anno regalerò tulipani invece di rose per San Valentino (e tu dovresti fare lo stesso)Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Cookie, identificatori del dispositivo o analoghi identificatori online (ad es. identificatori basati sull’accesso, id ... greenme.it

Buon San Valentino #MasterChefIt facebook

“Il canile va in città” torna per San Valentino! Domenica 15 febbraio, ore 11, Parco Schuster: 25 cani in cerca di famiglia, microchippatura gratuita e “adozioni del cuore”. Info ow.ly/yUgT50Yf0NQ x.com