Un piano per proteggere il fiume che attraversa la città

Il Comune di Cesena ha deciso di tutelare il fiume Savio, un corso d’acqua che attraversa la città, per contrastare l’abbandono e l’inquinamento. La decisione arriva dopo che le acque del fiume sono state trovate in condizioni di degrado causate da attività umane e scarichi non controllati. Per proteggere il corso d’acqua, il Comune ha istituito un’area di paesaggio naturale e seminaturale lungo il Savio, che coinvolge anche volontari e associazioni locali. Questa iniziativa mira a preservare l’ecosistema e a migliorare la qualità dell’ambiente fluviale.

Con l’istituzione del paesaggio naturale e seminaturale protetto del fiume Savio nel territorio comunale, il Comune di Cesena apre una nuova fase dedicata alla cura, alla valorizzazione e alla gestione condivisa del paesaggio fluviale. Un passaggio importante che invita la comunità ad avviare una riflessione collettiva su come rendere più equilibrata e funzionale la relazione tra persone e fiume, tenendo insieme la tutela degli ecosistemi, la sicurezza idraulica, le economie locali, le pratiche di fruizione e il valore identitario del Savio. All’interno del progetto ‘Riwet’, il Comune promuove un percorso per cittadini, associazioni, enti, professionisti, aziende e realtà economiche e culturali che vivono e si prendono cura del fiume. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un piano per proteggere il fiume che attraversa la città Arriva la fiamma olimpica. Come seguire la torcia che attraversa la città Oggi ad Arezzo si accende la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026, segnando l'inizio del percorso che attraverserà Toscana e Umbria. VIDEO | Il grido di libertà degli studenti iraniani attraversa la città Un corteo di studenti iraniani ha attraversato il centro città, partendo da piazza Antonello e arrivando al Municipio. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. What If Robert E. Lee Had Won at Gettysburg Argomenti discussi: La Commissione lancia un Piano d’azione contro il cyberbullismo per proteggere i giovani online - Rappresentanza in Italia; Cyberbullismo, pandemia da affrontare. Un Piano d’azione europeo; Cyberbullismo: l’Ue vara un piano d’azione per proteggere i giovani; Sicurezza idrogeologica, un piano pluriennale per proteggere il paese. Un piano per proteggere il fiume che attraversa la cittàCon l’istituzione del paesaggio naturale e seminaturale protetto del fiume Savio nel territorio comunale, il Comune di Cesena apre ... ilrestodelcarlino.it Cyberbullismo: l’Ue vara un piano d’azione per proteggere i giovaniCyberbullismo: l’Ue vara un piano d’azione per proteggere i minori per potenziare le iniziative a livello coordinato con gli Stati Membri ... igizmo.it I bagnini chiedono un piano collettivo di salvataggio urgente per proteggere la sicurezza sulle spiagge e assicurare la regolare apertura della stagione balneare facebook