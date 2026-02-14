Un piano per proteggere il fiume che attraversa la città
Il Comune di Cesena ha deciso di tutelare il fiume Savio, un corso d’acqua che attraversa la città, per contrastare l’abbandono e l’inquinamento. La decisione arriva dopo che le acque del fiume sono state trovate in condizioni di degrado causate da attività umane e scarichi non controllati. Per proteggere il corso d’acqua, il Comune ha istituito un’area di paesaggio naturale e seminaturale lungo il Savio, che coinvolge anche volontari e associazioni locali. Questa iniziativa mira a preservare l’ecosistema e a migliorare la qualità dell’ambiente fluviale.
Con l’istituzione del paesaggio naturale e seminaturale protetto del fiume Savio nel territorio comunale, il Comune di Cesena apre una nuova fase dedicata alla cura, alla valorizzazione e alla gestione condivisa del paesaggio fluviale. Un passaggio importante che invita la comunità ad avviare una riflessione collettiva su come rendere più equilibrata e funzionale la relazione tra persone e fiume, tenendo insieme la tutela degli ecosistemi, la sicurezza idraulica, le economie locali, le pratiche di fruizione e il valore identitario del Savio. All’interno del progetto ‘Riwet’, il Comune promuove un percorso per cittadini, associazioni, enti, professionisti, aziende e realtà economiche e culturali che vivono e si prendono cura del fiume. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Arriva la fiamma olimpica. Come seguire la torcia che attraversa la città
Oggi ad Arezzo si accende la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026, segnando l'inizio del percorso che attraverserà Toscana e Umbria.
VIDEO | Il grido di libertà degli studenti iraniani attraversa la città
Un corteo di studenti iraniani ha attraversato il centro città, partendo da piazza Antonello e arrivando al Municipio.
What If Robert E. Lee Had Won at Gettysburg
Argomenti discussi: La Commissione lancia un Piano d’azione contro il cyberbullismo per proteggere i giovani online - Rappresentanza in Italia; Cyberbullismo, pandemia da affrontare. Un Piano d’azione europeo; Cyberbullismo: l’Ue vara un piano d’azione per proteggere i giovani; Sicurezza idrogeologica, un piano pluriennale per proteggere il paese.
Un piano per proteggere il fiume che attraversa la cittàCon l’istituzione del paesaggio naturale e seminaturale protetto del fiume Savio nel territorio comunale, il Comune di Cesena apre ... ilrestodelcarlino.it
Cyberbullismo: l’Ue vara un piano d’azione per proteggere i giovaniCyberbullismo: l’Ue vara un piano d’azione per proteggere i minori per potenziare le iniziative a livello coordinato con gli Stati Membri ... igizmo.it
I bagnini chiedono un piano collettivo di salvataggio urgente per proteggere la sicurezza sulle spiagge e assicurare la regolare apertura della stagione balneare facebook