Arriva la fiamma olimpica Come seguire la torcia che attraversa la città

Oggi ad Arezzo si accende la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026, segnando l'inizio del percorso che attraverserà Toscana e Umbria. La torcia, partita dall’Umbria, entrerà in Toscana dalla nostra città, proseguendo tra paesaggi suggestivi come Crete Senesi, Valdorcia, Pienza e Montepulciano, simboli di bellezza e tradizione italiana.

È il giorno della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 ad Arezzo. Dopo aver lasciato l'Umbria, la torcia entrerà in Toscana proprio dalla nostra città, prima tappa di un viaggio che nel pomeriggio si snoderà tra Crete Senesi, Valdorcia, Pienza e Montepulciano, in uno dei paesaggi più iconici del Paese. Un percorso che unisce sport, arte e orizzonti toscani. La quinta tappa della staffetta si apre proprio ad Arezzo, quindi, dove la Fiamma sfiorerà il Duomo, San Domenico e la Basilica di San Francesco, custodi dei capolavori di Piero della Francesca e Cimabue. L'ingresso nel centro storico segna l'avvio simbolico del viaggio toscano, che si concluderà in serata a Siena.

