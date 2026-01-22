VIDEO | Il grido di libertà degli studenti iraniani attraversa la città

Un corteo di studenti iraniani ha attraversato il centro città, partendo da piazza Antonello e arrivando al Municipio. Centinaia di giovani hanno manifestato pacificamente, esprimendo il loro desiderio di libertà e diritti. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti, testimonianza di una risposta collettiva alle criticità che interessano il loro paese.

Centro città attraversato da centinaia di voci e cuori pieni di rabbia e speranza. Studenti iraniani in corteo, partiti da piazza Antonello, hanno raggiunto il Municipio, coinvolgendo centinaia di giovani che hanno sfilato per chiedere libertà e diritti per il loro popolo. Con slogan, striscioni.

