Questi letti non sono di cartone | da Milano a Livigno gli atleti olimpici provano gli alloggi e ironizzano su Parigi 2024
Questa mattina gli atleti olimpici hanno visitato gli alloggi a Milano e a Livigno, scherzando sui famosi letti di cartone di Parigi 2024. Tra battute e foto, hanno commentato con ironia le strutture, dicendo che “questi letti non sono di cartone”. La battuta circola sui social e sui campi di allenamento, mentre la preparazione per le Olimpiadi del 2024 continua a far parlare.
Anche alle Olimpiadi di Milano Cortina l’ironia sui letti di cartone diventati virali alle Olimpiadi di Parigi del 2024 non si ferma. Gli atleti, pronti a gareggiare ai giochi invernali, hanno tranquillizzato i loro follower. In particolare la danzatrice sul ghiaccio, Phebe Bekker, ha registrato un video al villaggio olimpico di Milano mostrano ai suoi follower che (almeno nella sua stanza) il letto “ sembra bello “, testando anche la consistenza del materasso. Anche altri atleti e atlete hanno mostrato le loro stanze nei vari villaggi olimpici sparsi tra il capoluogo lombardo e le Alpi. Le stanze del villaggio olimpico milanese, singole o doppie, sono dotate di letto, comodino in stile Kartell (o forse originale), armadio e bagno in camera con doccia, lavandino, wc e bidet. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Milano Cortina
Oltre 110 eventi olimpici porteranno gli atleti più forti del mondo a confrontarsi, con l’Italia pronta a contare su un gruppo azzurro di talento, tra conferme ufficiali e nomi ancora da definire
Tra circa due settimane, l’Italia tornerà al centro dell’attenzione mondiale degli sport invernali, ospitando oltre 110 eventi olimpici.
Tutti gli atleti e i tecnici olimpici di Valtellina e Valchiavenna in un unico libro
La provincia di Sondrio racconta la sua storia olimpica attraverso il libro
Ultime notizie su Milano Cortina
