Chi sono gli atleti di Roma e provincia ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026

Quattro atleti provenienti dal Lazio parteciperanno ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Sono i rappresentanti di Roma e provincia che si preparano a competere sui palchi più grandi del mondo. La loro presenza è una novità importante per la regione, che si conferma un punto di riferimento nello sport invernale. Ora si aspettano le gare e i risultati che potrebbero portare nuove soddisfazioni.

Ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 saranno presenti ben quattro atleti provenienti dal Lazio. Gli atleti e le atlete di Roma e provincia saranno protagonisti nel pattinaggio di velocità e di figura e nello sci di fondo. Alessandro Cochi, presidente del Coni Lazio ha commentato.🔗 Leggi su Romatoday.it

La corsa verso le Olimpiadi di Milano e Cortina nel 2026 si fa più concreta.

L’Italia ha annunciato i convocati del team di short track per i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026.

-100 giorni ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Oggi, mentre ci avviciniamo a Milano-Cortina, di che cosa stiamo parlando, in prevalenza Di costi, di impatto ambientale, di ritardi, di distanze geografiche, del trattamento dei volontari, di sicurezza, di eccessi. Domanda: avete letto, ascoltato o visto qualcosa - facebook.com facebook

Yes, @SnoopDogg torchbearer in #Gallarate #MilanoCortina2026 #Olympics #TorchRelay2026 x.com