Un milione per il casco vietato all' atleta ucraino

Il Tas ha confermato la squalifica di Vladyslav Heraskevych, l'atleta ucraino di skeleton squalificato dal Cio, il comitato olimpico internazionale, per la sua decisione di gareggiare con un casco raffigurante 24 atleti ucraini morti nella guerra scatenata dalla Russia quattro anni fa. Un omaggio condiviso da molta parte del mondo ma che viola le regole del Cio, secondo cui i messaggi politici sono banditi. La squalifica era arrivata giovedì, l'atleta ucraino aveva fatto ricorso e il Tas, il tribunale amministrativo dello sport, lo ha rigettato. Ma anche se avesse riabilitato Heraskevych, costui non avrebbe comunque potuto scendere nel budello cortinese.