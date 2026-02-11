Casco vietato a un secondo atleta ucraino Il Cio | Possono esprimersi prima e dopo la gara

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, il caso del casco personalizzato continua a creare polemiche. L’atleta ucraina Kateryna Kotsar ha raccontato che il Cio le ha vietato di indossare un casco con la scritta in inglese “Be Brave like Ukrainians”. Il Comitato olimpico internazionale ha invece detto che gli atleti possono esprimersi prima e dopo le gare, ma non durante. La vicenda accende ancora di più il dibattito sulle regole e la libertà di espressione in occasione delle Olimpiadi.

AGI - Alle Olimpiadi di Milano-Cortina tiene ancora banco il caso del casco personalizzato. Anche Kateryna Kotsar, sciatrice freestyle ucraina, ha fatto sapere che il Comitato olimpico internazionale (Cio) le ha vietato di utilizzarne uno con la scritta in inglese ' "Be Brave like Ukrainians' ("Siate coraggiosi come gli ucraini"). Il divieto, comunicato a Kotsar prima dell'inizio dei Giochi, è il secondo avviso di questo tipo inviato a un atleta ucraino dal Cio, riporta il Kyiv Independent. Il primo caso è stato quello dell'atleta di skeleton Vladyslav Heraskevych a cui è stato vietato di utilizzare un casco personalizzato, con i volti degli atleti ucraini caduti nella guerra contro la Russia.

