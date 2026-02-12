Casco vietato l’atleta ucraino Heraskevych squalificato dalle Olimpiadi

L’atleta ucraino Vladyslav Heraskevych è stato squalificato poco prima di gareggiare alle Olimpiadi di Milano Cortina. La decisione è arrivata all’ultimo momento, lasciando il suo team senza possibilità di ripensamenti. La squalifica riguarda l’uso del casco, vietato dalle regole della competizione. Heraskevych non potrà partecipare alla gara di giovedì 12 febbraio 2026, creando non poche sorprese tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

L’atleta ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych è stato squalificato dalle Olimpiadi di Milano Cortina poco prima della gara di giovedì 12 febbraio 2026. Al centro della decisione del Cio, il Comitato olimpico internazionale, la sua volontà di indossare un casco con raffigurati gli atleti e le atlete dell’Ucraina uccisi durante l’invasione russa. Un gesto che le autorità olimpiche gli avevano vietato, in quanto violava l’articolo 50 della Carta Olimpica che proibisce, in gara, «ogni tipo di manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale». L’alternativa che gli era stata proposta era quella di sostituire il casco con una fascia nera al braccio, ma lui aveva deciso di tirare dritto e non scendere a compromessi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’atleta ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych potrà portare una fascia nera come simbolo di solidarietà.

L’atleta ucraino Vladyslav Heraskevych è stato squalificato a sorpresa durante le Olimpiadi.

