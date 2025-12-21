Al parco San Bartolo, il rispetto per l’ambiente e l’impegno sociale si uniscono in un progetto che valorizza il lavoro come strumento di reinserimento. Persone con dipendenze patologiche si occupano della pulizia di sentieri, aree attrezzate e punti strategici, contribuendo alla cura e alla tutela del patrimonio naturale. Il San Bartolo sociale. Persone con dipendenze puliscono i sentieri.

Al parco San Bartolo, il rispetto per l’ambiente e l’impegno sociale camminano fianco a fianco. A garantire la pulizia di sentieri, aree attrezzate e punti strategici sono infatti persone con dipendenze patologiche, coinvolte in un percorso di reinserimento attraverso il lavoro. È quanto prevede la convenzione sottoscritta tra l’Ente Parco e le cooperative sociali Polo 9 (capofila), Labirinto e L’Imprevisto, nell’ambito del progetto “ Nessuno escluso ”, promosso in collaborazione con il Consorzio di Bonifica delle Marche. Il progetto, già attivo, punta a coniugare inclusione sociale e tutela ambientale: le persone coinvolte, seguite da operatori specializzati, partecipano ad attività di pulizia e manutenzione del patrimonio naturale e infrastrutturale, finalizzate in particolare alla manutenzione del reticolo idraulico-forestale e stradale per la prevenzione del dissesto idrogeologico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

