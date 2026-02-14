Un cuore sbagliato per suo figlio mamma Patrizia | Ha ematomi nel cervello ma io non mollo

Patrizia ha scoperto che suo figlio ha subito un trauma cerebrale a causa di un incidente stradale, e non si dà pace. La donna si reca ogni giorno all’ospedale per stare accanto a lui, determinata a non abbandonarlo. I medici hanno trovato ematomi nel cervello del ragazzo, ma lei continua a sperare in un recupero.

Napoli, 14 febbraio 2026 – Signora Patrizia sta andando in ospedale a trovare suo figlio? “Sì, ci vado tutti i giorni. Prendo l’autobus da Nola e ogni pomeriggio, alle 16, sto davanti alla Terapia intensiva del Monaldi”. Suo marito non l’accompagna? "Viene quando non lavora, fa il muratore, io sono casalinga. Poi lui resta con gli altri nostri bambini Antony e Giovanna. Siamo una famiglia semplice”. La sua vita non è semplice, in questo momento. "C’è una cosa che ho scritto in uno miei post e cui credo fermamente: essere mamma significa rinunciare alla propria vita, una mamma non è perfetta, ma è l’unica che darebbe anche la propria vita per un suo figlio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Patrizia Mercolino denuncia che le false notizie sull’intervento di suo figlio nascono da bugie diffuse dai medici, che secondo lei conoscevano fin dall’inizio i problemi sorti durante l’operazione.

