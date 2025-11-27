La famiglia nel bosco parla l’avvocato | Dicono di no a qualsiasi soluzione mi spiace ma io mollo

Il legale della coppia ha rimesso il mandato per difendere i coniugi Trevallion-Birmingham a causa di divergenze di vedute: “Hanno respinto tutte le offerte di aiuto”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La famiglia nel bosco, parla l’avvocato: “Dicono di no a qualsiasi soluzione, mi spiace ma io mollo”

L'avvocato della famiglia del bosco, Giovanni Angelucci, ha deciso di rimettere il suo mandato per 'troppe pressanti ingerenze esterne'. 'Purtroppo - scrive in una nota -, ieri sera dopo attenta riflessione ho deciso, non senza difficoltà, di rinunciare al mandato di

Famiglia nel bosco, Gramellini: "Mi colpisce la sinistra, mi aspettavo più simpatia per questa scelta anticapitalista" #DiMartedì

Famiglia nel bosco, l'avvocato Meliti: «I genitori non sono padroni dei figli, i diritti dei bambini vanno tutelati» - «La scelta di far vivere i propri figli in condizioni di precarietà abitativa e igienica e, soprattutto, di semi isolamento, deve essere letta non come una scelta alternativa, ...

La storia della famiglia nel bosco: le origini, la vita nel casolare e l'intervento dei servizi sociali - È una vicenda che intreccia spiritualità, isolamento radicale, scelte controcorrente e l'intervento della giustizia minorile.