Il governo ha nominato Aldo Isi, amministratore delegato di Rfi, come commissario speciale per il ponte di Paderno. La decisione arriva mentre si cerca di accelerare i lavori per la riqualificazione dell’opera, che dovrà chiudere al traffico nel 2030. Isi ha promesso di mettere in campo tutte le risorse necessarie per snellire le procedure e portare avanti il progetto più rapidamente.

LA NOMINA. Aldo Isi, amministratore delegato di Rfi, sarà commissario per il ponte di Paderno. L’infrastruttura è destinata a essere chiusa al traffico nel 2030. L’amministratore delegato di Rfi (gruppo Fs) Aldo Isi sarà commissario straordinario per il «Ponte San Michele» di Paderno d’Adda. Lo si legge in una nota del Mit in cui viene indicato che la nomina è prevista dal decreto Infrastrutture nell’ambito del progetto di sistemazione dell’attuale ponte ad arco in ferro, realizzato tra il 1887 e il 1889 per collegare la sponda bergamasca dell’Adda con quella lecchese sia con il treno che con l’auto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Un commissario per il Ponte di Paderno d'Adda: «Così si accelera l'iter»

Un uomo di 50 anni è caduto nel fiume Adda dal Ponte San Michele, alto 85 metri, a Paderno d’Adda.

