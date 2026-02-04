Un commissario per il Ponte di Paderno d’Adda | Così si accelera l’iter
Il governo ha nominato Aldo Isi, amministratore delegato di Rfi, come commissario speciale per il ponte di Paderno. La decisione arriva mentre si cerca di accelerare i lavori per la riqualificazione dell’opera, che dovrà chiudere al traffico nel 2030. Isi ha promesso di mettere in campo tutte le risorse necessarie per snellire le procedure e portare avanti il progetto più rapidamente.
LA NOMINA. Aldo Isi, amministratore delegato di Rfi, sarà commissario per il ponte di Paderno. L’infrastruttura è destinata a essere chiusa al traffico nel 2030. L’amministratore delegato di Rfi (gruppo Fs) Aldo Isi sarà commissario straordinario per il «Ponte San Michele» di Paderno d’Adda. Lo si legge in una nota del Mit in cui viene indicato che la nomina è prevista dal decreto Infrastrutture nell’ambito del progetto di sistemazione dell’attuale ponte ad arco in ferro, realizzato tra il 1887 e il 1889 per collegare la sponda bergamasca dell’Adda con quella lecchese sia con il treno che con l’auto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Approfondimenti su Paderno Adda
Cade nel fiume Adda dal Ponte San Michele alto 85 metri: ricerche in corso da ieri sera a Paderno d’Adda
Un uomo di 50 anni è caduto nel fiume Adda dal Ponte San Michele, alto 85 metri, a Paderno d’Adda.
Paderno d'Adda, uomo tenta il gesto estremo sul ponte San Michele: salvato all'ultimo
Ultime notizie su Paderno Adda
Argomenti discussi: Mit, un commissario per il Ponte San Michele di Paderno d'Adda; Xylella, il nodo commissario. Decaro: mai stato contrario; Il commissario Curcio fa il punto sulla ricostruzione: 175 milioni per opere già previste e 400 milioni aggiuntivi; Un Commissario per la xylella? Perché no.
Un commissario per il Ponte di Paderno d’Adda: «Così si accelera l’iter»LA NOMINA. Aldo Isi, amministratore delegato di Rfi sarà commissario per il ponte di Paderno. L’infrastruttura è destinata a essere chiusa al traffico nel 2030. ecodibergamo.it
Mit, un commissario per il Ponte San Michele di Paderno d'Adda(ANSA) - MILANO, 04 FEB - L'amministratore delegato di Rfi (gruppo Fs) Aldo Isi sarà commissario straordinario per il 'Ponte San Michele' di Paderno d'Adda (Lecco). Lo si legge in una nota del Mit in ... msn.com
Aldo Isi, amministratore delegato di Rfi sarà commissario per il ponte di Paderno. L’infrastruttura è destinata a essere chiusa al traffico nel 2030. x.com
Aldo Isi, amministratore delegato di Rfi sarà commissario per il ponte di Paderno. L’infrastruttura è destinata a essere chiusa al traffico nel 2030. facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.