Cade nel fiume Adda dal Ponte San Michele alto 85 metri | ricerche in corso da ieri sera a Paderno d'Adda

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 50 anni è caduto nel fiume Adda dal Ponte San Michele, alto 85 metri, a Paderno d’Adda. Le ricerche sono in corso da ieri sera, coinvolgendo le autorità e i soccorritori, che stanno cercando di rintracciarlo nel corso delle operazioni di salvataggio ancora in atto.

Ancora attive le ricerche di uomo di 50 anni che alcuni passanti hanno visto cadere nel fiume Adda ieri sera intorno alle 20.30. I soccorritori non escludono l'ipotesi di un gesto volontario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

