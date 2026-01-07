Giubileo boom del turismo 700mila pernottamenti in più E l’aeroporto decolla ancora

Il Giubileo della Speranza ha attirato numerosi visitatori in Umbria, registrando un aumento di 700.000 pernottamenti. La manifestazione ha rafforzato il ruolo della regione come meta di pellegrinaggio, secondaria solo a Roma. Con la conclusione dell’evento, si delineano segnali positivi per il settore turistico locale e per l’aeroporto, che continua a registrare un incremento nel traffico aereo.

Si è chiuso ieri il Giubileo della Speranza e con esso termina una stagione che ha riportato l’ Umbria al centro del pellegrinaggio mondiale confermandosi la seconda tappa italiana dopo Roma. I numeri parlano di cifre straordinarie in merito alle presenze che si stimano al 31 dicembre in 8 milioni (i dati ufficiali saranno resi noti a metà mese). Questo potrebbe significare che nel 2025 ci sono stati 700mila pernottamenti in più rispetto all’anno prima, con un aumento tra il 9 e 10 per cento che in parte si potrà certo attribuire ai pellegrini e al Giubileo. Ma in parre anche al rilancio del turismo regionale su vasta scala e anche alla regolarizzazione di molte strutture per gli affitti brevi che erano fin qui rimaste ‘nascoste’ al Fisco e quindi ai conteggi ufficiali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

