Giubileo boom del turismo 700mila pernottamenti in più E l’aeroporto decolla ancora
Il Giubileo della Speranza ha attirato numerosi visitatori in Umbria, registrando un aumento di 700.000 pernottamenti. La manifestazione ha rafforzato il ruolo della regione come meta di pellegrinaggio, secondaria solo a Roma. Con la conclusione dell’evento, si delineano segnali positivi per il settore turistico locale e per l’aeroporto, che continua a registrare un incremento nel traffico aereo.
Si è chiuso ieri il Giubileo della Speranza e con esso termina una stagione che ha riportato l’ Umbria al centro del pellegrinaggio mondiale confermandosi la seconda tappa italiana dopo Roma. I numeri parlano di cifre straordinarie in merito alle presenze che si stimano al 31 dicembre in 8 milioni (i dati ufficiali saranno resi noti a metà mese). Questo potrebbe significare che nel 2025 ci sono stati 700mila pernottamenti in più rispetto all’anno prima, con un aumento tra il 9 e 10 per cento che in parte si potrà certo attribuire ai pellegrini e al Giubileo. Ma in parre anche al rilancio del turismo regionale su vasta scala e anche alla regolarizzazione di molte strutture per gli affitti brevi che erano fin qui rimaste ‘nascoste’ al Fisco e quindi ai conteggi ufficiali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Turismo, nove mesi d’oro: seicentomila pernottamenti in più. “Non un picco, ma una costante”
Leggi anche: Turismo, la Riviera va: dopo 10 mesi più arrivi. Pernottamenti, il "peso" degli stranieri simile agli Anni 80
Giubileo, boom del turismo 700mila pernottamenti in più . E l’aeroporto decolla ancora; Con il Giubileo 33,4 milioni di fedeli a Roma, oltre i 31,7 milioni previsti.
Roma, il turismo dopo il Giubileo: come sarà il 2026 - È quello del boom, quello in cui si raccolgono i frutti della straordinaria pubblicità che ha avuto Roma in mondovisione. ilmessaggero.it
Turismo spirituale, Lombardia tra le mete preferite dai pellegrini/ “Boom di presenze per il Giubileo 2025” - La Lombardia tra le mete preferite dai pellegrini per turismo spirituale durante il Giubileo 2025, la ricerca dell'Università Sacro Cuore di Milano Turismo spirituale, la Lombardia si conferma tra le ... ilsussidiario.net
Turismo a Roma, che boom nel 2025: introiti da monumenti e musei fino a 200 milioni - Colosseo verso i 16 milioni di visitatori nel 2025, primo nella classifica dei monumenti più visitati. roma.corriere.it
Da mesi l’amministrazione continua a raccontare un presunto raddoppio del turismo a Roma, parlando di un boom senza precedenti in vista del Giubileo. La realtà dei dati, però, è molto diversa dalla narrazione che viene portata avanti. Nel 2025, a novembre, - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.