Il 2026 nel segno della spiritualità Si è appena chiuso il Giubileo e si apre il Centenario francescano

Il 2026 si apre sotto il segno della spiritualità, in continuità con il recente Giubileo e con l’imminente Centenario francescano. Dopo le celebrazioni di fine anno, questo periodo invita a riflettere sui valori di fede e di presenza, elementi che caratterizzano il patrimonio di Assisi. Un anno che promuove un percorso di introspezione e di condivisione, radicato nelle radici spirituali della città e della tradizione francescana.

Inizio di un anno che, dopo la festa in piazza nella notte di San Silvestro, si preannuncia più che mai nel segno della spiritualità che Assisi incarna. Si chiude, infatti, il Giubileo, si apre il centenario francescano segnato da un evento assoluto, la prima ostensione pubblica prolungata delle spoglie mortali di san Francesco, dal 22 febbraio al 22 marzo. "Ora il Giubileo deve continuare nella nostra vita e nei nostri cuori", sottolinea il vescovo che accinge a vivere l’ultimo periodo alla guida delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Foligno, avendo preannunciato che il Natale appena trascorso è stato l’ultimo assisano considerato il fatto che l’età non gli permette di continuare oltre il ministero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il 2026 nel segno della spiritualità. Si è appena chiuso il Giubileo e si apre il Centenario francescano Leggi anche: Il vescovo Marconi chiude il Giubileo della Speranza nel segno della famiglia Leggi anche: Nel segno di Margherita: a Stupinigi la visita guidata che celebra il centenario della Regina La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. “Assisi apre il nuovo anno nel segno della spiritualità, ma anche della giustizia e della solidarietà. Il 2026 sarà la punta di diamante dei Centenari Francescani, con l’Ottavo Centenario del Transito di San Francesco." - facebook.com facebook Un anno nel segno del tennis ma anche della musica, dello spettacolo, del true crime e della spiritualità: è quanto emerge dalle ricerche effettuate dagli italiani nel 2025 su Wikipedia. Jannik Sinner conquista per il secondo anno di seguito la vetta della clas x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.