Ultimissime Juve LIVE | le probabili scelte di Spalletti per l’Inter i convocati per il derby d’Italia

Napoli ha annunciato la formazione ufficiale per la partita di stasera, a causa di alcuni infortuni che hanno costretto Spalletti a variare le sue scelte. La lista dei convocati include anche alcuni giovani promesse pronti a esordire in un match importante. La decisione arriva dopo le ultime prove in allenamento, che hanno mostrato alcuni dubbi sulla condizione di alcuni titolari.

Inter Juve senza Thuram, Spalletti deve reinventare il centrocampo: tre opzioni al vaglio. Le ultimissime verso il Derby d'Italia. Ore 15.40 – Inter Juve, le opzioni del tecnico per sostituire il francese a San Siro tra certezze tattiche e la suggestione Cambiaso in mediana Convocati Juve per l'Inter: la decisione di Spalletti su Thuram. Luciano Spalletti ha deciso di schierare una formazione diversa per la partita di stasera, dopo aver incontrato ieri sera Andrea Agnelli alla Continassa. Probabili formazioni Inter Juve, le possibili scelte di Spalletti per il derby d'Italia. Le ultime dalla Continassa Domani sera, il derby d'Italia tra Inter e Juventus si gioca nella cornice della Continassa.