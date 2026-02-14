Ultimissime Juve LIVE | le probabili scelte di Spalletti per l’Inter ieri incontro alla Continassa con Elkann

Luciano Spalletti ha deciso di schierare una formazione diversa per la partita di stasera, dopo aver incontrato ieri sera Andrea Agnelli alla Continassa. La discussione ha riguardato soprattutto le strategie per affrontare la Juventus, con alcuni dettagli sulle possibili scelte di formazione che il tecnico interista potrebbe adottare. Intanto, i tifosi dell’Inter seguono con attenzione ogni cambio di formazione e rumor sulle probabili scelte di Spalletti.

Ultimissime Juve LIVE – 14 febbraio 2026. Spalletti Juve, ieri incontro alla Continassa con Elkann: per la prima volta si è parlato concretamente di futuro! I retroscena. Ore 10.00 – Spalletti Juve, l'incontro con Elkann sancisce l'unità di intenti per un progetto ambizioso che passa dalle garanzie sulla rosa Probabili formazioni Inter Juve: le possibili scelte di Spalletti per la sfida di questa sera a San Siro. Spalletti Juve, ieri incontro alla Continassa con Elkann: per la prima volta si è parlato concretamente di futuro! I retroscena L'allenatore Luciano Spalletti ha incontrato ieri John Elkann alla Continassa, una conversazione che ha segnato un passo importante per il futuro della Juventus. Probabili formazioni Inter Juve, le possibili scelte di Spalletti per il derby d'Italia. Le ultime dalla Continassa Domani sera, il derby d'Italia tra Inter e Juventus si gioca nella cornice della Continassa.