Ultimissime Inter LIVE | Sucic si racconta gli ultimi dubbi di Chivu Neres salta l’Inter?

Benvenuti alle ultime notizie in tempo reale sull’Inter. In questa edizione, Sucic si presenta ai tifosi, Chivu condivide i suoi ultimi dubbi e si fa il punto su Neres, che potrebbe saltare la sfida contro i nerazzurri. Rimanete aggiornati con le notizie più recenti e affidabili sulla squadra, per conoscere tutte le novità e gli sviluppi in casa Inter.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull'Inter Ultimissime Inter Live di DOMENICA 4 GENNAIO. Infortunio Neres, ecco cosa filtra in vista del match con l'Inter. Neres rischia di saltare l'Inter dopo l'infortunio di oggi Probabili formazioni Inter Bologna, Chivu conferma l'11 di Bergamo? Ancora 3 dubbi per lui. Probabili formazioni Inter Bologna, gli ultimi dubbi di Chivu Sucic si racconta: «Arrivato all'Inter mi sono sentito subito parte di una famiglia, Bonny è molto forte e.

