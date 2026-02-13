Ultimissime Inter LIVE | conferenza di Chivu e ultimi dubbi in vista del Derby d’Italia

Cristian Chivu ha annunciato oggi che sarà presente alla conferenza stampa in vista del Derby d’Italia, cercando di chiarire le ultime incertezze della squadra. La conferenza si svolge nel pomeriggio e sarà un’occasione per capire le strategie dell’Inter prima della partita. I tifosi aspettano con ansia le sue parole, sperando in indicazioni su formazione e condizioni dei giocatori.

Conferenza stampa Chivu pre Inter Juve: «Io qui per trovare soluzioni, non per lamentarmi. Se l'Italia non va al mondiale da 11 anni non è colpa degli arbitri! A Thuram ho detto una cosa» Conferenza stampa Chivu pre Inter Juve: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida valevole per il 25° turno di Serie A 202526 Probabili formazioni Inter Juventus, Chivu riflette: gli ultimi dubbi in vista del Derby d'Italia Probabili formazioni Inter Juventus, i nerazzurri si preparano alla sfida al vertice del campionato di Serie A: Chivu riflette Bastoni si prepara: «Contro la Juve serve lucidità, Chivu ci ha reso più efficaci» Bastoni analizza la sfida scudetto tra Inter e Juventus: il difensore sottolinea l'importanza di affrontare il match con calma olimpica Chivu sta pensando alle possibili scelte di formazione dell'Inter prima del Derby d'Italia, una partita decisiva per la corsa scudetto. Chivu sbotta dopo Inter-Torino: Si parlerà della semifinale prima del derby? Non capisco più un ca**o di calcio. Locatelli: La differenza tra Juve e Inter? Sta lì... Arbitri, non voglio far polemicaCondizioni Thuram? Vediamo domani. Non mancherà mai il mio amore per questa maglia, le parole del capitano bianconero in conferenza stampa