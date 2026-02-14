Ultimi dubbi di Sarri sulla formazione Lazio-Atalanta | le indiscrezioni alla vigilia

Maurizio Sarri ha ancora dei dubbi sulla formazione della Lazio prima della partita contro l’Atalanta, a causa di alcuni problemi fisici di giocatori chiave. La squadra si allena con intensità in vista di un match decisivo, che si gioca oggi alle 18:00 all’Olimpico. I tifosi restano in ansia, aspettando di scoprire quali undici scenderanno in campo.

L’interesse è alto per Lazio-Atalanta, una sfida cruciale della 25ª giornata che si accende all’Olimpico alle ore 18:00. Sarri sta definendo gli ultimi accorgimenti tattici per consolidare i segnali di crescita mostrati nelle uscite recenti e mirare a una continuità di rendimento contro una squadra dalle potenzialità offensive elevate. La formazione laziale potrebbe confermare l’ossatura mostrata a Bologna, integrando però due variazioni dal primo minuto. Noslin è pronto a prendere il posto dell’infortunato Pedro in reparto avanzato, offrendo dinamismo e verticalità. Danilo Cataldi appare favorito su Nicolò Rovella per guidare il centrocampo, con l’obiettivo di aumentare i ritmi di manovra e la fisicità disponibile a centrocampo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

