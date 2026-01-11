Pronostico Verona-Lazio tra dubbi di formazione e veleni | quante incognite per Sarri

Verona-Lazio, in programma domenica alle 18:00, apre la ventesima giornata di Serie A. La sfida presenta diversi dubbi di formazione e alcuni toni più tesi tra le due squadre. In questo articolo, analizzeremo le statistiche, le notizie più recenti e le probabili formazioni, offrendo uno sguardo obiettivo sul pronostico e le modalità di visione, tra diretta tv e streaming.

Verona-Lazio è una partita valida per la ventesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. È un periodo davvero tumultuoso per la Lazio di Maurizio Sarri, tra vicende extracampo e risultati che continuano a non arrivare. Nei primi giorni del nuovo anno il tecnico biancoceleste ha visto partire due titolarissimi come l'attaccante argentino Castellanos ed il centrocampista francese Guendouzi – il primo si è trasferito al West Ham in Premier League, mentre il secondo è volato in Turchia al Fenerbahçe dopo il turno infrasettimanale – due cessioni obbligate per poter procedere con il rinnovamento della rosa (in estate la Lazio non ha potuto fare mercato per non aver rispettato l'indicatore di liquidità).

