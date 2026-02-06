Sarri alla Lazio | conferme e indiscrezioni sul futuro in panchina

La Lazio ha deciso di confermare Maurizio Sarri sulla panchina anche per la prossima stagione. La società ha scelto di puntare sulla stabilità, lasciando da parte i dubbi e le voci di mercato. La squadra si prepara a ripartire con il tecnico toscano, che ha già iniziato a pianificare i prossimi passi. La decisione arriva dopo settimane di incertezze e molte discussioni tra i tifosi. Ora si attende solo il comunicato ufficiale, ma le certezze sembrano essere state già prese.

In un contesto dominato da aspettative contrastanti e segnali di continuità, la Lazio ha scelto la via della chiarezza ponendo al centro la stabilità tecnica. Angelo Fabiani ha illustrato il proprio punto di vista sul futuro di Maurizio Sarri, offrendo una lettura netta tra ambizioni a medio termine e situazione attuale della squadra. La società non ha alcuna intenzione di interrompere la collaborazione con l’allenatore toscano, ribadendo l’impegno verso un progetto triennale che non viene ritenuto compromesso dalle difficoltà recenti. L’idea di calcio proposta da Sarri viene descritta come una strategia da coltivare nel tempo, con la dirigenza pronta a garantire la continuità necessaria per consolidare i principi tecnici della squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

