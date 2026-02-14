UK allies say they’re convinced Kremlin critic Navalny was poisoned

La Gran Bretagna e altri paesi europei, tra cui Francia, Germania, Svezia e Paesi Bassi, affermano di essere certi che l’oppositore russo Alexei Navalny sia stato avvelenato con una sostanza tossica. La convinzione nasce da analisi mediche e prove raccolte, che indicano come il suo avvelenamento sia avvenuto tramite un’azione mirata. Navalny, che si trova attualmente in cura in Germania, ha avuto un grave incidente di salute lo scorso agosto, che gli ha causato gravi complicazioni.

That was the conclusion of the five governments based on analyses of samples from Navalny, according to the statement issued in London. It added that the analyses had conclusively confirmed the presence of epibatidine, a toxin found in poison dart frogs in South America and not found naturally in Russia. The Russian government has denied any responsibility for Navalny's death. Questa è la conclusione dei cinque governi sulla base delle analisi dei campioni prelevati da Navalny, secondo la dichiarazione rilasciata a Londra. Si aggiunge che le analisi hanno confermato in modo definitivo la presenza di epibatidina, una tossina che si trova nelle rane velenose in Sud America e non si trova naturalmente in Russia.