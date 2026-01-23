Il vertice tra Meloni e Merz ha messo in evidenza l’importanza della collaborazione tra Italia e Germania su temi chiave come competitività, difesa e accordi economici. Durante la conferenza stampa a Villa Pamphilj, la premier ha sottolineato la necessità dell’Unione Europea di assumersi le proprie responsabilità, evidenziando la stretta vicinanza tra i due paesi e il ruolo che devono giocare nel contesto internazionale.

La premier italiana Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno tenuto oggi a Roma un vertice con diversi membri dei rispettivi governi. Meloni e Merz hanno siglato un Protocollo sul piano d'azione italo-tedesco sulla competitività, anticipato qui dal Corriere e che sarà presentato al summit speciale dei leader europei convocato su iniziativa del cancelliere tedesco il 12 febbraio. «L’Europa sta rimanendo indietro», è la frase d’esordio del piano e il tempo di agire «è adesso». Per questo Italia e Germania, le due principali nazioni manifatturiere, hanno concordato «un’agenda chiara e impegni concreti per rafforzare la competitività dell’Europa per assicurare crescita, autonomia strategica e minore vulnerabilità agli choc esterni». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Vertice Meloni-Merz, la premier: «Ue scelga se essere protagonista o subire il suo destino. Italia e Germania più vicini che mai»

Vertice Meloni-Merz, la premier: "Ue scelga se essere protagonista o subire il suo destino"La recente conferenza stampa a Villa Pamphilj ha visto la premier Meloni e la presidente Merz discutere di temi chiave per l’Europa, tra cui competitività, difesa comune e accordi economici.

Vertice Italia-Germania, Meloni: "l'Ue scelga se essere protagonista o subire il suo destino"In occasione del vertice Italia-Germania, la premier Meloni ha sottolineato l'importanza dell'Unione Europea nel plasmare il proprio futuro.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Vertice intergovernativo tra Italia e Germania; Merz atteso in Italia da Meloni: nasce asse strategico Roma-Berlino; Oggi il vertice a Roma Italia?Germania: Meloni e Merz per una nuova Ue; A Bruxelles via al summit Ue. Incontro Meloni-Merz prima del vertice, asse sulle riforme.

Vertice Meloni-Merz: «Italia e Germania più vicine che mai. L'Ue scelga se vuole essere protagonista del suo destino»«Italia e Germania sono oggi più vicine che mai. Questo è una buona notizia per i nostri popoli e l'Europa nel suo complesso». Lo ha detto la ... ilmessaggero.it

Vertice intergovernativo Meloni-Merz: cooperazione rafforzata tra Italia e Germania. Obiettivo: La pace e la stabilità in EuropaAccordo sulla cooperazione rafforzata in materia di sicurezza, difesa e resilienza, firmato da Giorgia Meloni e da Friedrich Merz ... dire.it

Si profila un'alleanza tra Meloni e Merz, con l'ambizione di cambiare l'Europa, dopo decenni di asse franco-tedesco. Il vertice intergovernativo di venerdì prepara un'intesa su competitività, difesa, ruolo internazionale e industria dell'auto dell'Ue #EuropeNews - facebook.com facebook

Vertice Italia-Germania, asse Meloni-Merz per una nuova Ue e dialogo con Trump x.com